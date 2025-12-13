Lazio, Cataldi torna in cabina di regia! Lazio può sorridere in attesa di quel biancoceleste... Le ultimissime

Lazio, buone notizie per Sarri! Danilo Cataldi torna in regia! In attesa di quel biancoceleste ancora infortunato… Le ultime

Danilo Cataldi è pronto a prendersi nuovamente le chiavi del centrocampo biancoceleste nella sfida di oggi contro il Parma. Dopo il recupero lampo che gli ha permesso di essere in extremis a disposizione contro il Bologna, il regista della Lazio è pronto a concedersi il bis. L’infortunio è ormai alle spalle: ha saltato soltanto il doppio confronto con il Milan di Allegri, rientrando poi con sorprendente rapidità.

Al suo posto era stato impiegato Vecino, ma Cataldi offre qualcosa in più in quella posizione. Sarri lo considera un riferimento imprescindibile, proprio come nel suo primo ciclo alla guida della Lazio. E oggi, paradossalmente, il tecnico può ringraziare la Fiorentina per non aver esercitato il riscatto in estate, permettendo al centrocampista di tornare a Roma e riprendersi il suo ruolo naturale.

In attesa del rientro di Rovella, sarà ancora Cataldi a dettare i tempi della manovra e a guidare la squadra in campo. Un percorso di crescita che non riguarda solo il presente, ma anche la storia del club.

Come riportato dal Corriere dello Sport, nella gara dell’Olimpico contro il Bologna il numero 32 ha infatti raggiunto un traguardo significativo: 200 presenze in Serie A con la maglia della Lazio, 258 considerando tutte le competizioni. Un altro passo nella sua scalata personale, dentro il campo e nella memoria dei tifosi.

