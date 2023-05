Lazio, Cataldi sul derby: «Quando lo giochi, essere considerati provinciali è bello»

Ospite nello speciale della società, My Way, con gli occhi di Shakespeare, il centrocampista della Lazio, Danilo Cataldi, ha parlato del suo rapporto con il derby di Roma.

LE PAROLE– «Una bellissima scena per Roma. Quando poi entri in campo e vedi quello che fa il tuo popolo ancora di più. Io ne ho vissuti tanti, pochi dal campo ma questo è uno di quelli in cui ho visto di più una simbiosi tra la squadra e la tifoseria. Quello che ho visto dopo della coreografia è stato un derby di attaccamento tra noi e loro, che rappresentano tutto quello che siamo fuori. Noi calciatori ce lo godiamo poco dal campo. Subiamo la pressione che si respira nel pre-partita, quindi mano a mano che arriva il fischio finale sei concentrato. Quando ha fatto gol Zaccagni sono impazzito, ultimamente non corro nelle esultanze ma in questa sono stato liberato dalla partita. Mi sudano le mani, la vivo con ansia, io ho una paura positiva al derby. Anche se tutti dicono che è una partita da provinciale perché sono squadre che meriterebbero palcoscenici in Europa, ma quando giochi questa partita essere provinciali è bello, vincerla in maniera sporca è bello. Vorresti vincere in Europa, in campionato, ma questo è un titolo a parte, è stretto in questa città e sarà sempre così a prescindere dagli allenatori e dai giocatori che verranno»