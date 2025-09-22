Lazio, Cataldi il migliore in campo nel derby della Capitale! I voti dei quotidiani

Lazio, Cataldi il migliore in campo nel derby della Capitale! I quotidiani non hanno dubbi, ecco le valutazioni

Nel derby della Capitale tra Lazio e Roma, terminato con grande intensità e momenti di alta tensione, il titolo di migliore in campo per i biancocelesti va, quasi all’unanimità, a Danilo Cataldi. Il centrocampista romano, classe 1994, è entrato in campo a inizio secondo tempo al posto di Nicolò Rovella, regista ex Monza e Juventus, costretto a lasciare il terreno di gioco per problemi fisici legati alla pubalgia.

Cataldi, cresciuto nel settore giovanile della Lazio e simbolo di attaccamento alla maglia, ha provato a dare la scossa a una squadra che faticava a trovare ritmo e precisione. La sua prestazione è stata caratterizzata da personalità, visione di gioco e capacità di verticalizzare l’azione.

Il momento più significativo della sua partita arriva quando, con un passaggio filtrante millimetrico, mette Boulaye Dia – attaccante senegalese arrivato in estate – davanti al portiere giallorosso Mile Svilar. L’occasione sfuma clamorosamente, ma l’idea e la precisione del passaggio restano da applausi.

Non pago, al 94’ Cataldi sfiora il gol che avrebbe potuto cambiare il volto della stracittadina: un tiro a giro da fuori area, potente e preciso, che si stampa sul palo alla destra di Svilar. Un episodio sfortunato che ha impedito al numero 32 di coronare una prestazione già di altissimo livello.

Le pagelle dei principali quotidiani sportivi non lasciano dubbi: Cataldi è stato il giocatore più incisivo della Lazio, capace di alzare il baricentro della squadra e di dare ordine in mezzo al campo. La sua prova conferma quanto sia prezioso avere in rosa un calciatore con esperienza, qualità tecniche e senso di appartenenza.

Per l’allenatore Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio organizzato e verticale, la prestazione di Cataldi rappresenta un segnale importante in vista dei prossimi impegni di campionato e coppa.

In un derby dove le emozioni non sono mancate, il numero 32 biancoceleste ha dimostrato di poter essere un punto di riferimento per la Lazio, non solo per la sua tecnica, ma anche per la leadership silenziosa che trasmette ai compagni.

CORRIERE DELLO SPORT – Cataldi 6,5;

GAZZETTA DELLO SPORT – Cataldi 6,5;

IL MESSAGGERO – Cataldi 6,5