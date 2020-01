Lazio, Cataldi e la voglia di giocare contro il Brescia

Lazio, si valutano ancora le condizioni di Danilo Cataldi per il match contro il Brescia del 5 gennaio secondo il Messaggero

E’ tutto da decidere per Danilo Cataldi: il numero 32 biancoceleste è ancora in forse per la sfida del Rigamonti contro il Brescia del prossimo 5 gennaio dopo un affaticamento muscolare rimediato durante l’allenamento dello scorso 30 dicembre. Secondo il Messaggero infatti da oggi partiranno i test di Inzaghi per capire se il venticinquenne riuscirà ad esserci dal primo minuto viste la squalifica di Leiva. Solo dopo l’allenamento di oggi alle 12 si cominceranno a capire le vere condizioni di Cataldi. Nel caso in cui non dovesse farcela, al suo posto ci sarà Marco Parolo vista anche l’assenza di Luis Alberto.