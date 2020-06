Lazio, da Cataldi a Correa: il punto sugli infortunati

Lazio, Inzaghi fa i conti con gli infortunati: spera di recuperare Marusic e Correa per il Torino, Leiva punta il Milan

Inzaghi valuta gli infortunati. La Lazio si avvicina al Torino e il tecnico deve fare i conti con gli acciacchi dei suoi, soprattutto a centrocampo dove è in piena emergenza. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, infatti, il recupero di Cataldi è ancora un rebus: il giocatore vorrebbe esserci già domani, stringendo i denti, ma le sue energie vanno dosate. Leiva invece spera di tornare contro il Milan.

Discorso a parte per Correa e Marusic. I due sono riusciti a scendere in campo contro la Fiorentina e l’allenatore spera di poterli impiegare nella trasferta contro i granata: il montenegrino soprattutto sarebbe un’alternativa per entrambe le fasce. Lulic sembra destinato a rientrare direttamente la prossima stagione.

Luiz Felipe, invece, potrebbe saltare anche il Milan: il brasiliano è alle prese con una lesione di secondo grado all’adduttore.