 Lazio, Castellanos al West Ham, quanto incassa il New York City: tutti i dettagli s
Calciomercato

castellanos
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Valentin Castellanos

Lazio, operazione Castellanos: svelata la percentuale che spetta al New York City. Le ultimissime notizie

La Lazio ha definito la cessione di Valentín Castellanos al West Ham. L’attaccante argentino lascerà ufficialmente il club biancoceleste per una cifra vicina ai 30 milioni di euro: manca soltanto l’annuncio, dopodiché il Taty inizierà la sua nuova avventura in Premier League.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, una parte dell’operazione sarà destinata al New York City FC. Al momento dell’acquisto di Castellanos, infatti, era stata inserita una clausola che garantiva al club statunitense il 15% sulla futura plusvalenza generata dalla Lazio.

Calcolando i margini dell’operazione, nelle casse del New York City entreranno circa 2,2 milioni di euro. Per la Lazio, invece, si tratta di un’uscita economicamente vantaggiosa che permetterà di reinvestire sul mercato per trovare il nuovo centravanti.

