Lazio, Castellanos: «Il River Plate mi ha cercato due volte»

L’attaccante della Lazio, Castellanos, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha svelato anche un curioso aneddoto di mercato

L’attaccante della Lazio, Taty Castellanos, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del canale Yotube Dsports, dove ha svelato anche un aneddoto di mercato.

RIVER PLATE – «Mi hanno chiamato due volte. La prima non ricordo se nel 2021 o 2022. Non mi chiamò Gallardo, ma mi chiamò il secondo. Ma sì, mi cercarono. La prima cosa che mi chiese fu se ero disposto a venire al River. Ovviamente gli dissi di sì, che era qualcosa da discutere, non solo a livello personale, ma anche a livello di club, per il trasferimento e per trovare un accordo che andasse bene per entrambe le squadre. Ci lavorarono per un po’, ma alla fine non si arrivò a un accordo, non tanto per una mia scelta, ma semplicemente tra i club».