Lazio, il fisioterapista Caroli aiuta l’Ospedale di Terni

Il fisioterapista della Lazio, insieme ad un’associazione di volontariato, dona un lettino pediatrico per il reparto dell’ospedale di Terni

Valerio Caroli è ormai da anni il fisioterapista della prima squadra della Lazio ed è anche merito suo se i giocatori recuperano in poco tempo dagli infortuni.

Caroli è nativo di Terni ed è sempre rimasto legato alla sua città e lo ha dimostrato anche in questi giorni: con l’aiuto dell’associazione di volontariato I Pagliacci, è riuscito ad aiutare l’ospedale della cittadina umbra, donando un lettino pediatrico che servirà specialmente nel periodo in cui cresceranno notevolmente i ricoveri e non saranno adatti le culle e i lettini comuni, come riporta il sito Umbriaon.it. Il lettino è stato consegnato dal tesserato biancoceleste e dal leader dell’associazione Alessandro Rossi alla responsabile della neonatologia Tin Federica Celi.