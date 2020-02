Lazio, Carlo Verdone rivela: «Sergio Leone era un tifoso biancoceleste…»

Sergio Leone era un tifoso della Lazio: a rivelare il curioso dettaglio è stato l’attore e amico Carlo Verdone

Verdone, ospite nel salotto di Domenica In per presentare il suo nuovo film «Si vive una volta sola». L’attore romano è un noto tifoso giallorosso, ma la sua carriera lo ha messo spesso in contatto con colleghi dell’altra sponda del Tevere e di fede biancoceleste, come ad esempio Sergio Leone. A rivelare il curioso dettaglio sul regista è proprio Carlo che, durante la trasmissione, ha raccontato:

«Una volta ero andato a Ostia, mia figlia non stava benissimo e il medico mi aveva consigliato di farle respirare un po’ d’aria di mare. Tornando da Ostia, mi fermai all’EUR doveva Sergio viveva e andai a trovarlo a casa: lui era lì, un po’ assonnato, stava sentendo la Lazio alla radio, perché era era tifoso laziale, prese mia figlia e cominciò a giocarci. Per me quello fu un momento bello, speciale, perché riuscii a fargli conoscere mia figlia piccola. Da lì a poco si sarebbe ammalato e poi sarebbe morto».