Scudetto, Capello: «La Lazio non va sottovalutata, sta meglio di tutte»

La Lazio si ferma per guardare Juventus-Inter, gara fondamentale per la lotta al vertice: le parole di Capello

In attesa di Juventus-Inter, la Lazio si gode la vetta. Una gara che potrebbe ristabilire le gerarchie della classifica oppure confermare quelle attuali: una lotta al vertice serratissima ed emozionante. A dire la sua – in un’intervista a Il Corriere della Sera – il tecnico Fabio Capello:

«La Lazio non può essere dimenticata nella lotta al titolo, non va sottovalutata la squadra di Inzaghi. È quella che sta meglio, e lo stop forzato non la condizionerà. A questo punto della stagione quello che devi avere nelle gambe lo hai già. Juve-Inter sarà una partita importante dal punto di vista psicologico, con gli uomini di Sarri ad arrivarci peggio. Con una sconfitta però, quella che rischia di più è la compagine di Conte: sarebbe taglia fuori quasi del tutto dalla lotta allo scudetto».