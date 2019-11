Lazio, Canigiani: «In arrivo il negozio al centro. E sulla Supercoppa»

Lazio, Canigiani fa il punto sulle prossime iniziative. Dalla Supercoppa al 120esimo anniversario.

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, Marco Canigiani ha fatto il punto su tutte le iniziative del club biancoceleste: «Siamo agli sgoccioli per quanto riguarda l’apertura del nuovo Lazio Style 1900 Official Store in centro a Roma, stiamo effettuando dei sopralluoghi tecnici per avvicinarci l’apertura. Il Natale sarà sicuramente a tinte biancocelesti. Aspettiamo tutte le autorizzazione del caso per rivelare le modalità di presentazione del centro».

LAZIO, 120 ANNI – «Non ci sarà nessun logo nuovo per celebrare i 120 anni del Club, però vedremo se identificare in un modo particolare gli anni di vita della Società. In occasione del compleanno della Lazio ci saranno diverse iniziative: ci sono, però, tanti impegni prima del prossimo 9 gennaio. In vista della finale di Supercoppa stiamo attendendo novità in merito all’emissione e alle modalità d’acquisto per i tagliandi riservati ai tifosi biancocelesti che vorranno raggiungere l’Arabia Saudita».

SASSUOLO – «Non ci sono dati relativi alla prossima trasferta con il Sassuolo, ma sono sicuro che ci sarà un seguito importante. Il servizio BusInsieme sta crescendo molto ed i punti di partenza si sono raddoppiati: oggi siamo a quota 17, eravamo partiti da 8. Il servizio è stato ben accolto dalla tifoseria biancoceleste; questo è molto importante visto che l’iniziativa è nata proprio per riavvicinare i sostenitori allo Stadio Olimpico».