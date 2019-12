Lazio, Canigiani: «Siamo vicini ai 60.000 spettatori…»

Marco Canigiani, ha parlato del momento in casa Lazio in vista della sfida di domani

Marco Canigiani, responsabile marketing della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per parlare del momento in casa biancoceleste. Ecco ciò che ha detto.

PARLA CANIGIANI – «Per la partita di domani con la Juventus ci stiamo avvicinando, manca solo qualche migliaio, a quota 60.000 spettatori presenti. Ci possiamo arrivare, ma sicuramente ci avvicineremo a questa quota. Invitiamo i nostri tifosi a verificare sempre la disponibilità per tutti i settori perché spesso vengono rilasciati dei posti bloccati in un primo momento. Anche nei minuti precedenti al fischio d’inizio sarà possibile acquistare i biglietti all’ex ostello della gioventù ed al Lazio Style 1900 Official Store di Via Calderini. La partita di domani sarà un grande evento, tantissime televisioni trasmetteranno l’incontro poiché il match negli ultimi anni non era mai stato così importante in termini di classifica. Lo store in centro è partito molto bene, svilupperemo nella zona delle attività per dare informazione della nostra presenza ai turisti di Roma. Lunedì dovrebbe essere il giorno nel quale verranno diramate le informazioni in merito alla vendita dei biglietti per la finale di Supercoppa italiana».