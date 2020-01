Lazio, Canigiani: «Lazio-Cremonese a prezzi proporzionati»

Marco Canigiani ha voluto divulgare le ultime novità riguardanti biglietti ed abbonamenti, ai microfoni della radio della Lazio

A Lazio Style Radio, il responsabile marketing dei biancocelesti è intervenuto per spiegare ai tifosi le ultime novità riguardanti i biglietti per le prossime partite e la riapertura della campagna abbonamenti.

Canigiani ha detto: «È partita la vendita per Lazio-Napoli, gara importante che mettiamo nella fascia top e quindi con prezzi più alti, anche se sempre bassi confrontandoli al resto della situazione nazionale. Per quanto riguarda Lazio-Cremonese, sappiamo che non è una partita di cartello e quindi i prezzi sono proporzionati all’impegno. A Brescia ci saranno tantissimi tifosi, c’è la possibilità di acquistare in altri settori oltre a quello degli ospiti e già lo stanno facendo. Con la prossima settimana definiremo gli ultimi dettagli della campagna abbonamenti».