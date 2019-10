Lazio, Canigiani: «Altri biglietti per il match con il Celtic. Per l’Atalanta…»

Il responsabile marketing biancoceleste Marco Canigiani è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale per i biglietti di Celtic-Lazio

Come anticipato, qualche minuto fa è stato messo a disposizione dei tifosi della Lazio un altro ‘blocco’ di biglietti per la partita contro il Celtic. Il responsabile marketing Marco Canigiani è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per chiarire la situazione: «E’ stato messo a disposizione un altro blocco di biglietti per la partita contro il Celtic. Quindi c’è ancora possibilità per i tifosi biancocelesti di acquistare il biglietto. Non ci sarà un solo settore messo a disposizione per i tifosi della Lazio, per questo la vendita è a blocchi: per rispettare la volontà della squadra che si ospiterà. Lazio-Atalanta? A breve partirà la vendita dei biglietti per questa partita. Inaugurazione del negozio in centro? Siamo molto vicini all’apertura».