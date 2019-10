Celtic-Lazio: dalle 12:00 disponibili altri tagliandi per il settore ospiti

In vista del match di Europa League tra Lazio e Celtic la società ha messo a disposizione ulteriori biglietti per la trasferta

Sarà sicuramente un bellissimo match quello che attende la Lazio in Scozia. Dopo la pausa per le Nazionali infatti non ci si fermerà più fino a Natale e dopo il campionato inizierà di nuovo anche l’Europa League. Il Celtic Park ha già registrato il tutto esaurito e dal 4 ottobre è partita la vendita riservata ai biancocelesti per il settore ospiti.

La Lazio tramite il suo sito ufficiale ha fatto sapere che verranno messi in vendita ulteriori biglietti: “La S.S. Lazio comunica a tutti i propri sostenitori interessati alla trasferta in Scozia del prossimo 24 ottobre che, dalle ore 12:00 di oggi lunedi 7 ottobre verranno messi in vendita nel circuito ticketone ulteriori biglietti per il settore ospiti”.