Lazio, Canigiani: «Accordo commerciale per il mercato asiatico». Sugli abbonamenti…

Le parole del responsabile marketing della Lazio, Marco Canigiani, sulle frequenze di Radio Incontro Olympia

Sulle frequenze di Radio Incontro Olympia, è intervenuto il responsabile marketing della Lazio, Marco Canigiani. Ecco le sue parole:

INIZIATIVE – «Seguiamo il percorso del ‘Tu non sarai mai sola’, abbiamo iniziato con le sagome, ora ci sarà la possibilità di cantare l’inno che accompagnerà l’ingresso delle squadre e di annunciare le formazioni, basta andare sul sito e vedere le indicazioni per iscriversi. Per entrambi gli inni abbiamo preparato un video stile karaoke, per poter leggere il testo ed andare a tempo. Il consiglio è di cantarli con le cuffie per evitare il ritorno. Costruiremo qualcosa di divertente per il prepartita».

ACCORDI CINA – «Da qualche giorno ci siamo inseriti nei loro canali di comunicazione, quindi ora il mondo cinese potrà affacciarsi alla realtà Lazio. Una vetrina molto, molto importante per noi sui social. Inoltre abbiamo concluso un accordo commerciale con un’azienda di entertainment e betting con cui svilupperemo iniziative, mirate però solo ai mercati asiatici. In Italia sono vietate per i motivi che conosciamo. Un accordo importante che ci darà riscontro nel loro vasto territorio. I numeri stanno crescendo molto rapidamente, stiamo programmando anche attività di promozione specifiche. La Lazio sta crescendo anche all’estero e a breve avremo anche il sito multilingue, così che i tifosi di tutto il mondo possano seguire tutte le news che noi cogliamo quotidianamente. In Cina, invece, c’è proprio un sito dedicato».