Marco Canigiani ha parlato delle tante novità riguardanti i 120 anni della Lazio

Marco Canigiani, responsabile marketing dei capitolini, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per parlare del momento in casa biancoceleste. Ecco ciò che ha detto:

«Abbiamo programmato una serie di eventi per il 120° compleanno della Società, il programma è stato pressoché comunicato dalla Polisportiva, sono in agenda una serie di eventi tra cui la presentazione dei libri e tante altre iniziative.Per Lazio-Napoli sono previste diverse sorprese quindi invito i tifosi a recarsi allo stadio in anticipo per poter ammirare una scenografia molto suggestiva. Da oggi si inizierà a muovere la vendita per la gara di sabato, difficilmente verrà raggiunta la quota dei 50mila ma speriamo di arrivarci. In questi casi, influenza molto anche la presenza dei tifosi della squadra ospite e, visto l’andamento degli azzurri, non mi aspetto grande esodo.Per il derby non credo ci siano settori già terminati ma nelle prossime ore avremo qualche aggiornamento.La gara casalinga con l’Hellas Verona è stata spostata quindi rientrerà tra le gare del girone di ritorno. Dalla prossima settimana, quando partirà la vendita di Lazio-Sampdoria, chiunque acquisterà un biglietto in un posto libero inibirà la vendita per gli abbonati quindi invito chiunque voglia sottoscrivere la tessera a farlo in questa settimana».