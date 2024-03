Lazio, Calisti: «Si parla delle colpe di Sarri, ma per me è l’ultimo responsabile. Ecco perché». Le parole dell’ex giocatore

Intervistato sulle pagine del Cuoio, all’interno del Corriere dello Sport, l’ex difensore della Lazio, Ernesto Calisti ha parlato della situazione a Formello. Ecco le sue parole.

PAROLE– «La Lazio è in grandissima difficoltà dal punto di vista mentale. Si parla delle colpe di Sarri, ma per me è l’ultimo responsabile. Al primo posto metto la società, poi i calciatori che scendono in campo. Il gruppo è da ricostruire in estate».