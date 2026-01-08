Lazio, sul mercato è una storia già vista: le parole di Sarri un déjà vu! Da «mi hanno dato C e D» a «non lo conosco»

Lazio che ha inaugurato il mercato con la cessione di Castellanos e Guendouzi. In entrata c’è Ratkov, le parole di Sarri sono un ritorno al passato

Non sono solo le decisioni arbitrali a scatenare le discussioni in casa Lazio, c’è anche infatti il tema calciomercato. A scaldare questo fronte ci ha pensato Maurizio Sarri ai microfoni di DAZN che ha rilasciato alcune dichiarazioni che non possono far altro che generare preoccupazione tra i tifosi.

«Mercato? Dovete parlare con il direttore Fabiani. Io pensavo che Guendouzi fosse uno di quelli su cui porre le basi per il futuro. Siamo una realtà per cui se arrivano certe offerte al giocatore, diventa difficile», questo il primo passaggio dove il tecnico toscano lascia intendere che non fosse proprio d’accordo alla cessione del francese o che comunque le promesse iniziali erano altre.

«Ratkov non lo conosco, quindi non so cosa dire… Imparerò a conoscerlo e a sfruttarne qualità e pregi. La società lo conoscerà meglio di me», ancor più preoccupante la dichiarazione su Petar Raktov, attaccante serbo appena ufficializzato dai biancocelesti.

Nell’ambiente laziale sembrerebbe essere un film già visto, società e dirigenza che non operano di pari passo con le volontà dell’allenatore. Lo stesso Sarri in passato si era reso protagonista di affermazioni simili.

«Non lo conosco», «Avevo chiesto A ho scelto tra C e D», a distanza di due anni la storia si ripete ancora

Le parole dette ieri fanno il paro con quelle ripetute più volte nel corso della stagione 2023/2024 quella post qualificazione in Champions League. Dove il mister chiese sul mercato giocatori come Samuele Ricci, Domenico Berardi, Piotr Zielinski, Arek Milik o Antony Sanabria. E arrivarono invece Nicolò Rovella, Daichi Kamada (in prestito per un anno con opzione a suo favore), Gustav Isaksen, Valentin Castellanos.

A prescindere dalla buona riuscita di uno di questi acquisti, ossia Nicolò Rovella (che oggi è in ripresa dopo un lungo stop), arrivarono profili completamente diversi da quelli chiesti da Sarri, specialmente in termini di esperienza.

«Ognuno si prenda le sue responsabilità, a luglio la società è stata chiara su chi faceva il mercato. Io ho chiesto un giocatore A e loro mi facevano scegliere tra C e D. Penso che più chiaro di cosi non posso essere», è stato questo il mantra ripetuto a più riprese tra interviste e conferenze.

La stagione allora si concluse anzitempo con le dimissioni dell’allenatore, quest’anno la situazione sembra differente, come affermato dallo stesso Sarri. Sul mercato c’è la speranza che il club possa fare altro, è infatti in dirittura d’arrivo Kenneth Taylor.

Inoltre al momento gode del supporto della piazza, ieri all’Olimpico sono arrivati più cori in suo favore e anche di quello del gruppo, che invece era venuto a mancare ormai 22 mesi fa.

