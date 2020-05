Lazio, dalla Turchia sicuri: contatti tra la dirigenza biancoceleste e l’agente di Muriqi

Lazio, torna vivo l’interesse della società biancoceleste per l’attaccante classe 1994 Muriqi in forze al Fenerbahce

Sono tanti i nomi che in questo periodo sono stati accostati alla Lazio per il futuro. Uno di questi è quello del bomber del Fenerbahce Vedat Muriqi. La pista si era raffreddata in queste settimane vista la folta concorrenza per l’attaccante e anche il forte interesse della Lazio per Luis Suarez.

Dalla Turchia però sono sicuri che i contatti siano già stati avviati tra la società biancoceleste e l’agente del giocatore. Come riporta il portale Fanatik un primo contatto c’è stato ma tutto dipenderà dalla volontà del club turco con il quale il giocatore ha un contratto fino al 2023. Il suo cartellino ha una valutazione di circa 20 milioni.