Calciomercato Lazio – Durmisi aspetta, ma il Fenerbahçe punta altrove…

Durmisi in uscita. L’esterno sinistro piace al Fenerbahçe ma manca l’accordo economico con la Lazio: il club turco avrebbe trovato un’alternativa

Si avvicina la conclusione del calciomercato: pochi giorni a disposizione della Lazio per piazzare qualche colpo in uscita. Durmisi ha la valigia in mano da tempo, tanti i club interessati, ma nessuna offerta concreta. Se non quella del Fenerbahçe: i turchi hanno intavolato una trattativa col club biancoceleste, il cartellino è fissato a 5 milioni, ma i turchi vorrebbero giocare al ribasso. Il nodo economico è l’unico ostacolo dell’operazione, ma – come riporta La Gazzetta dello Sport – non solo Durmisi è sulla lista della società: l’alternativa infatti sarebbe Fabio Coentrao, ex Real Madrid.

Le parti avranno tempo fino a martedì per trovare un accordo, poi suonerà il gong delle trattative.