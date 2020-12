Lazio, Caicedo e Muriqi: uno è scontento, l’altro spera in un’occasione

In vista del match contro il Genoa, in casa Lazio va avanti la situazione legata a Caicedo, con Muriqi che spera in una nuova chance

Alla Lazio ci mancava solo il caso Caicedo. Dopo l’esclusione contro il Milan, il Panterone avrebbe esternato tutto il suo malumore, non ritenendosi affaticato e quindi in grado di giocare. Inzaghi invece ha preferito Muriqi, autore di una prova poco esaltante. Come riporta il Corriere dello Sport, l’assenza forzata di Correa dovrà portare Inzaghi ad una nuova scelta tra i due. Muriqi potrebbe giocarsi al meglio le proprie carte, approfittando del momento di tensione tra la Lazio e il giocatore ecudoreño, per cui a gennaio potrebbero essere valutare offerte.