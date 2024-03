Lazio, Caicedo carica la squadra sui social in vista del Bayern – VIDEO

Lazio, l’ex biancoceleste in vista della gara di questa sera con il Bayern carica la squadra con un bel post social motivazionale

E’ tempo per la Lazio di allontanare le paure e le incertezze sulla gara di ritorno con il Bayern e dare voce al campo per blindare il passaggio ai quarti di finale. Lo sa bene Caicedo, il quale doveva essere presente allo stadio per sostenere i biancocelesti, pubblica un bel post Twitter caricando la squadra