Lazio Cagliari, che tegola per i rossoblù del tecnico Pisacane! Quel giocatore non ci sarà nella sfida contro i biancocelesti

Lazio Cagliari, brutta notizia per il tecnico dei sardi Pisacane: un titolare out contro i biancocelesti. Le ultimissime
Brutte notizie per il Cagliari in vista della trasferta all’Olimpico contro la Lazio, in programma lunedì 3 novembre alle 20:45. La squadra guidata da Fabio Pisacane dovrà infatti rinunciare ad Adam Obert.
La squalifica Il difensore slovacco sarà costretto a fermarsi per un turno a causa della somma di ammonizioni. L’ultimo cartellino giallo, rimediato nel match infrasettimanale contro il Sassuolo dal direttore di gara Pairetto, ha fatto scattare in automatico la squalifica decisa dal Giudice Sportivo.
Un’assenza pesante Per Pisacane si tratta di un’assenza importante, che lo obbligherà a rivedere l’assetto difensivo in vista della sfida contro la formazione di Maurizio Sarri, avversario di grande spessore e qualità.
