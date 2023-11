Lazio Cagliari, Ranieri ritrova un titolare? Le ultime

Lazio-Cagliari, Claudio Ranieri potrebbe ritrovare un importante titolare per la sfida di sabato pomeriggio: le ultime

Il Cagliari attende il rientro di alcuni infortunati in vista del match contro la Lazio. La squadra isolana volerà a Roma per giocare allo stadio Olimpico contro la formazione di Maurizio Sarri.

Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, c’è qualche speranza per Alessandro Di Pardo. L’esterno rossoblù è ai box a causa di un infortunio ai flessori. Settimana decisiva per capire se potrà essere convocato o meno. La gara rappresenta una sorta di spartiacque per i biancocelesti.