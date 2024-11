Lazio Cagliari, due dubbi con due favoriti per Baroni: la probabile formazione

Lazio Cagliari si avvicina e mister Baroni è alle prese con qualche dubbio di formazione dettato da possibile assenze forzate

Lazio Cagliari si avvicina e per Marco Baroni restano vivi alcuni dubbi, legati in primis alle condizioni di Nicolò Rovella e Mattia Zaccagni.

Stando a quanto riportato da Sky Sport entrambi non starebbero al top della condizione, per questo i favoriti per una maglia da titolare sembrerebbero essere Vecino e Noslin. Entrambi in campo dall’inizio anche a Como, l’ex Verona è stato poi sostituito al termine del primo tempo.

Questa quindi la probabile formazione – LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Guendouzi; Isaksen, Dia, Noslin; Castellanos