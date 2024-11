Lazio Cagliari, Nicola: «L’Olimpico è uno stadio motivante e loro sono in un grande momento»

Lazio Cagliari: le parole di Davide Nicola, tecnico dei sardi, su che partita e che ambiente si aspetta domani sera all’Olimpico

Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa in vista di Lazio Cagliari. Di seguito le sue parole su che partita si aspetta all’Olimpico con la squadra di Baroni.

LAZIO – «Andiamo in uno stadio motivante, di sera contro una squadra in un grande momento con grandi giocatori. Dovremmo fare una gara di alto livello tecnico ed emotivo, essere bravi a limitarli e giocare noi, nel calcio di oggi non puoi fare solo una fase. Incontriamo un avversario con valori ma vogliamo dimostrare competitività».

