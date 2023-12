Lazio-Cagliari, in aumento il numero dei biglietti venduti: il dato in vista della sfida di domani all’Olimpico

Domani la Lazio affronterà il Cagliari all’Olimpico nella gara in programma alle 18. Come ha riferito il responsabile marketing della società Marco Canigiani, ai microfoni ufficiali del club, i tagliandi venduti sono al momento 6.000 e dunque, includendo anche gli abbonati, non sarà difficile raggiungere i quarantamila spettatori.

Martedì la squadra di Sarri farà il suo esordio in Coppa Italia, sempre all’Olimpico alle 21:00 affronterà il Genoa e per l’occasione sono stati già acquistati circa duemila biglietti.