Lazio Cagliari, cambio all’intervallo per Baroni: il tecnico cambia modulo

Lazio Cagliari, Baroni cambia la squadra all’intervallo per provare a smuovere la partita inchiodata sull’1-1

Lazio e Cagliari sono rientrate sul terreno dell’Olimpico per il secondo tempo e mister Baroni ha deciso di cambiare in vista di questa seconda metà di partita. Dentro Vecino per Noslin e biancocelesti che, dunque, cambia modulo.

Non sarà più un 4-2-3-1, ma un 4-3-3 con Vecino che si aggiunge al centrocampo composto da Guendouzi e Rovella. Davanti Dia, Castellanos e Isaksen e difesa che rimane invariata.