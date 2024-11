Lazio Cagliari, sardi al lavoro per la sfida: il report dell’allenamento

Lazio Cagliari, le ultime dall’allenamento del Cagliari in vista della sfida di lunedì sera contro i biancocelesti

Nuovo allenamento per il Cagliari del tecico Davide Nicola, il tutto verso la sfida valida per l’11a giornata del campionato di Serie A 2024-2025. Alessandro Deiola e compagni oggi hanno lavorato in vista della partita dello stadio Olimpico contro la Lazio di Marco Baroni. Il comunicato:

“Prosegue l’avvicinamento alla gara dello stadio “Olimpico”, i rossoblù di mister Nicola sono scesi in campo al CRAI Sport Center questa mattina. La seduta si è aperta con dei lavori di attivazione atletica, a seguire sessione dedicata alla forza e alla tecnica dinamica. Esercitazioni sul possesso palla a tema, in chiusura la squadra ha giocato una partita su campo ridotto. Parzialmente in gruppo Kingstone Mutandwa, lavori personalizzati per Jakub Jankto.Domani, sabato 2 novembre, nuova seduta in programma al mattino”.