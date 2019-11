Prof. Burioni: «Chiunque deve aver paura di affrontare la Lazio. Luis Alberto? Sontuoso!»

Il prof. Roberto Burioni, tifoso della Lazio, si è espresso sul match contro il Milan oltre che sulla Supercoppa Italiana

Il prof. Burioni, tifoso della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei, dove si è espresso sul match contro il Milan, la finale di Supercoppa Italiana ed il momento della squadra di Inzaghi: «Sono reduce dalla gara di San Siro contro il Milan, vivendo a Milano non potevo perdermela. E’ stata una grande vittoria e soddisfazione dopo lunghi 30 anni in cui non si espugnava quel campo. Devo dire che ultimamente San Siro sta portando delle belle gioie. Ricordo il 2-1 dello scorso anno in Coppa Italia che permise alla Lazio di vincere la competizione. E’ da quella gara contro l’Atalanta che non torno all’Olimpico per assistere ad una gara della Lazio. Ho assistito al Meazza anche alla sconfitta con l’Inter ed anche in quella circostanza la Lazio ha dimostrato di potersela giocare alla pari. Va detto che ora chiunque deve aver paura di affrontare la Lazio. Anche per la Juve in Supercoppa non sarà semplice. Sarebbe molto bello vincere quella coppa, qualcuno a Roma dovrà pur sempre alzare dei trofei (ride, ndr). La squadra di Inzaghi ha tanta qualità, vedere giocare Luis Alberto, per esempio, è un piacere. E’ sontuoso. Ora l’obiettivo deve essere quello di correggere gli errori difensivi. La Lazio ormai è arrivato ad un livello tale che deve migliorare in tutto e per tutto».