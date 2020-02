Lazio Bologna, sfida speciale per due rossoblù

Domani la Lazio ospiterà il Bologna all’Olimpico e per due tesserati sarà un bel tuffo: Sinisa Mihajlovic e Marco Di Vaio

Si torna sempre dove si è stati bene, soprattutto se in quel luogo hai passato momenti indimenticabili. Mihajlovic e Di Vaio torneranno a Roma questo weekend ma purtroppo non sarà una visita di piacere. Il loro Bologna affronterà la Lazio nella prossima giornata di campionato all’Olimpico.

Sarà una sfida dal sapore particolare, quella per il tecnico ed il Club Manager rossoblù, che per anni hanno vestito la maglia biancoceleste diventandone poi tifosi a tutti gli effetti. Conoscendo i loro caratteri, molto combattivi e determinati, sul campo penseranno soltanto a portare il risultato dalla loro, ma dentro al cuore avranno un’esplosione di emozioni a riassaporare la lazialità che ancora oggi portano dentro. Tante emozioni da vivere, domani all’Olimpico, per tutti i laziali ma soprattutto per due in particolare.