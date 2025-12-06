Lazio Bologna, l’Olimpico si prepara ad accogliere Immobile con un omaggio dedicato: il programma

Lazio Bologna, pronto un tributo speciale per il grande Ciro Immobile al suo ritorno all’Olimpico: tutti i dettagli della cerimonia

Dopo le recenti apparizioni da spettatori di Luis Alberto a San Siro e di Milinkovic-Savic, l’Olimpico si prepara ad accogliere un altro simbolo della storia biancoceleste: Ciro Immobile. Domani l’ex capitano tornerà nello stadio che per otto anni è stato la sua casa, questa volta da avversario. Prima del calcio d’inizio della sfida contro il Bologna, in programma alle 18, la Lazio gli dedicherà un momento speciale di celebrazione.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club ha realizzato per lui una maglia commemorativa, un omaggio al bomber che con 207 reti ha riscritto i record del club diventando il miglior marcatore della storia laziale. Non è escluso che sui maxischermi venga proiettato anche un video emozionale, pensato per ripercorrere i momenti più significativi della sua avventura romana, iniziata nell’estate 2016 e conclusa nel 2024 con il trasferimento al Besiktas.

Sarà un pomeriggio ricco di memoria e sentimento. In tribuna sarà presente anche la famiglia Mihajlovic, in una sfida che unisce due squadre fondamentali nel percorso di Sinisa. Inoltre, dopo il minuto di silenzio osservato giovedì in Coppa Italia, verrà nuovamente ricordato Nicola Pietrangeli, con i suoi familiari sugli spalti. Un intreccio di emozioni che farà da cornice al ritorno di uno dei protagonisti più amati della storia recente della Lazio.

