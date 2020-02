Lazio, i biancocelesti tornano primi in classifica dopo vent’anni

Lazio, battuto 2-0 il Bologna grazie alle reti di Luis Alberto e Correa. Raggiunto il primo posto in classifica

Boato di gioia dell’Olimpico al termine della grande vittoria per 2-0 contro il Bologna. La Lazio balza momentaneamente in testa alla classifica di Serie A. E’ stata una vittoria tanto importante quanto sofferta, ma alla fine sono arrivati i fondamentali 3 punti, che permettono ai biancocelesti, almeno per il momento, di andare a più due sulla Juventus.

L’ultima volta che i capitolini si sono trovati in questa posizione, fu 10 anni fa quando c’era Reja in panchina e si lottava contro il Milan, grazie ai 22 punti conquistati dopo 9 giornate. Nel girone di ritorno non accadeva invece da ben 20 anni. Era il 14 maggio 2000, data storica per tutto il popolo biancocelste. La Lazio grazie alla vittoria contro la Reggina, superò in extremis la Juventus sconfitta a Perugia, e si laureò campione d’Italia per la seconda volta nella sua storia.