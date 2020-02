Lazio, Poli: «Biancocelesti belli da vedere, ma attenzione al Bologna»

Ai microfoni di TMW Radio, l’ex giocatore Fabio Poli ha commentato il momento della Lazio e la sfida di domani

Per commentare la gara tra Lazio e Bologna, in programma domani alle ore 15 all’Olimpico di Roma, è intervenuto a TMW Radio l’ex giocatore ed allenatore Fabio Poli: «Sarà una bella partita. Faccio fatica a fare il tifo per l’una o l’altra. Credo che in questo momento sarebbe bello che la Lazio raggiungesse l’obiettivo Scudetto e il Bologna gli facesse un favore, diciamo così».

APETTATIVE – «Me l’aspettavo che potesse raggiungere un equilibrio di squadra e non credevo nel calo di altre squadre. La Lazio veramente sta facendo un campionato straordinario. La qualità di gioco è importante, spero possa farcela a continuare così, fino in fondo. Sono tanti i giocatori che fanno la differenza, da Immobile e Milinkovic. A certi giocatori devi far capire che per ottenere risultati, c’è bisogno di grande sacrificio. E così si può raggiungere un grande obiettivo».

BOLOGNA – «È una squadra che gioca attaccando gli altri. Ci sono momenti e momenti, questo è vero. Affrontare ora la Lazio è complicato, ci vorrà un grande Bologna. La tranquillità ti permette di fare grandi cose e la Lazio dovrà stare attenta a questo».

ALLENATORI – «Dal punto di vista caratteriale Mihajlovic è molto forte. Mi sarebbe piaciuto essere allenato da lui. Riesce a trasformare i giovani che gli passano sotto le mani. E poi riesce a far giocare bene la sua squadra».

Iscriviti gratis alla nostra Newsletter ISCRIVIMI Accetto la Privacy Policy

Matteo Pesce