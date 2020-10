Lazio, prove anti Bologna: Milinkovic da monitorare, si scalda Akpa Akpro

La Lazio, a Formello, fa le prove anti Bologna. Inzaghi deve valutare Milinkovic, domani scioglierà i dubbi di formazione

È già tempo di rifinitura per la Lazio. Gli impegni ravvicinati di campionato e Champions League costringono Inzaghi ad un turnover ragionato, a cui si somma qualche problema fisico dei giocatori. Tra quelli da monitorare c’è sicuramente Milinkovic: come dichiarato dal mister in conferenza stampa, il serbo è da valutare dopo la brutta contusione rimediata contro il Dortmund. Se il centrocampista non dovesse farcela, potrebbe toccare ad Akpa Akpro.

Nella lista dei convocati potrebbero ricomparire anche Lazzari ed Escalante. Il terzino è riuscito in un recupero lampo dopo la lesione rimediata con la Nazionale e già domani potrebbe sedersi in panchina.

Sicurezze arrivano dalle corsie esterne dove Fares e Marusic si confermano titolari; in difesa dovrebbe rivedersi Luiz Felipe accanto ad Acerbi, anche se il brasiliano martedì è uscito anzitempo dal campo per crampi. Uno tra Muriqi, Correa e Caicedo, invece, affiancherà Immobile. La sgambata di domani sarà decisiva per le scelte del tecnico.