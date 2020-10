Lazio, recupero record per Lazzari: col Bologna può andare in panchina.

La grande sorpresa arriva da Lazzari che ha bruciato le tappe. L’esterno ha già recuperato, ieri ha lavorato in gruppo e a Bologna potrebbe anche andare in panchina, pronto per rientrare col Bruges. Fares e Marusic dovrebbero essere confermati. Col Bologna Inzaghi spera di ripartire e non fermarsi più. Cosi riporta l’edizione odierna de Il Messaggero.