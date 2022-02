Lazio Bologna, Immobile mette nel mirino Piola: ecco il prossimo traguardo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ciro Immobile stringe i denti e scenderà regolarmente in campo contro il Bologna: l’attaccante mette Piola nel mirino

Ciro Immobile risponde presente. Il capitano della Lazio stringerà i denti e oggi pomeriggio scenderà in campo per cercare di risollevarsi contro il Bologna dopo la brutta sconfitta di mercoledì sera.

Come spiega Il Corriere dello Sport, l’attaccante oggi può tagliare nuovi traguardi: in caso di doppietta, infatti, diventerebbe il miglior marcatore della storia biancoceleste in A con 143 reti, insieme a Silvio Piola. Non solo: salirebbe a 175 centri totali come Amedeo Amadei, ora al 15esimo posto all-time.