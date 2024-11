Lazio Bologna, Baroni pensa alla conferma: le ultime di formazione

Lazio Bologna con qualche novità di formazione obbligata per Marco Baroni. Il tecnico biancoceleste potrebbe però confermare una cosa vista a Monza

Domenica 24 novembre alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico andrà in scena Lazio–Bologna, gara valevole per la tredicesima giornata di Serie A. Marco Baroni dovrà fare a meno di Nuno Tavares, out per infortunio.

Il tecnico biancoceleste, stando a quanto riportato da Sky Sport, potrebbe confermare lo stesso modulo visto a Monza: ossia il 4-3-3 con Vecino, Rovella e Guendouzi a centrocampo. In porta Provedel con Lazzari, Gila, Romagnoli e Pellegrini in difesa. In avanti Isaksen e Zaccagni sulle fasce, Castellanos favorito come centravanti.