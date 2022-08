Per il primo match di campionato della Lazio contro il Bologna sarà aperta anche la Curva Maestrelli

Continua a crescere l’entusiasmo in casa Lazio. Per il match di domenica pomeriggio contro il Bologna sarà aperta anche la Curva Maestrelli. Lo ha comunicato il club biancoceleste in una nota ufficiale.

COMUNICATO – «La S.S. Lazio comunica che a breve verranno messi in vendita anche i tagliandi della Curva Sud Maestrelli».