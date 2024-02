Lazio, blackout in campionato: le due facce della squadra di Sarri. Il dato

Le due facce della Lazio in questa stagione sembrano essere le solite viste: quella in campionato e quella in Champions. Come riporta il Messaggero, dal 3° posto nel 2006/2007 al 12° del 2007/2008, dal 3° del 2014/2015 all’ 8° del 2015/2016. E ancora, dal 4° del 2019 al 6° del 2020-2021 con ben 10 punti di differenza dal quarto posto.

In questa stagione la media europea è di quasi due punti a gara, in campionato invece di 1,5. All’indomani della disfatta contro il Bologna la Lazio si ritrova all’ottavo posto in classifica, dopo aver sfumato l’occasione di guadagnare punti per la zona Champions League. Per questo, a partire da giovedì contro il Torino bisognerà evitare qualsiasi passo falso in vista.