Lazio, Bielsa rilancia per Lukaku, Badelj ad un passo dal Genoa

Secondo Il Messaggero, il Leeds di Bielsa avrebbe rilanciato per Lukaku, mentre Badelj è ad un passo dal Genoa.

Intanto, si muove qualcosa in uscita in casa Lazio: Leeds e Brighton rilanciano (5 milioni di euro) per Lukaku, Bastos a 2 milioni di euro in Turchia. Badelj è a un passo (obbligo di riscatto a 4 milioni di euro) dal Genoa e per Wallace si riapre il discorso Walverhampton. Può rimpolparsi così il tesoretto, quasi dilapidato coi 30 milioni investiti su Fares e Muriqi in entrata. Acquisti in attesa del bollino verde sulla tessera sanitaria. Così si legge sull’edizione odierna de Il Messaggero.