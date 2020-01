Lazio, biancocelesti camerieri per beneficenza: la cena evento di Suor Paola

Lazio, sempre in prima fila per la solidarietà: biancocelesti in versione camerieri per la cena benefica organizzata da Suo Paola

Un appuntamento che ormai è tradizione, quello con la cena evento organizzata da Suor Paola e dalla sua associazione SoSpe: una serata di beneficenza a cui parteciparranno anche i giocatori della Lazio, ma in altre vesti…

Sì perchè, quando c’è di mezzo la solidarietà, la società biancoceleste è sempre in prima fila e questa sera Acerbi, Parolo, Immobile e Cataldi si caleranno nel ruolo di camerieri per servire ai tavoli di un ristorante.

Come riportato dal Corriere dello Sport, nel corso dell’evento, verranno messe all’asta anche le maglie autografate dei giocatori.