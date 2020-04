Lazio, Bianchi: «Scelta troppo veloce, non era adatta al mio stile di gioco»

Intervenuto ai microfoni di CagliariNews24, l’ex attaccante Rolando Bianchi ha parlato della sua carriera, con un ricordo sulla Lazio

Arrivato alla Lazio in prestito dal Manchester City nel 2008 per sei mesi, Rolando Bianchi ha collezionato 17 presenze condite da 4 reti in maglia biancoceleste. Ai microfoni di Cagliari News 24, l’ex attaccante ha ricordato il periodo a Roma:

«Sono andato alla Lazio, ma forse ho fatto una scelta troppo veloce. Ho sbagliato la tipologia di gioco della squadra, sono stati 6 mesi importanti, ma con un'altra squadra avrei sfruttato meglio le mie caratteristiche».