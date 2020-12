Marusic: «Peccato, avevamo iniziato bene. Ora continuiamo a lavorare»

Adam Marusic ha commentato l’1-1 tra Lazio e Benevento. Ecco le parole del terzino alla radio ufficiale

Ai microfoni di Lazio Style Radio, Adam Marusic ha commentato il pareggio tra Benevento e Lazio. Ecco le sue parole:

«Peccato per questa partita, abbiamo iniziato bene e con tanta voglia. Il gol ha cambiato tutto, poi abbiamo avuto buone occasioni ma mancato il gol. Ora lavoriamo per la prossima partita. Dobbiamo cambiare qualcosa per le prossime due partite, ora guardiamo avanti, sappiamo cosa fare: giocare bene per forza. Come sto? Mi sento bene, quest’anno ho giocato molto e per me è importante, spero di continuare così».