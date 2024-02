Lazio Bayern Monaco, tre motivi per crederci. CorSera: «Così Sarri vuole fare l’impresa»

Lazio Bayern Monaco, tre motivi per credere di poter sovvertire i pronostici: così Sarri lavora per fare l’impresa

Maurizio Sarri ci crede. Come scrive il Corriere della Sera, il tecnico lavora per fare l’impresa stasera all’Olimpico contro il Bayern Monaco, in un match in cui la Lazio parte certamente sfavorita, ma non ancora eliminata come crede qualcuno.

Il tecnico vuole cavalcare l’onda della vittoria di Cagliari, sfruttando allo stesso momento il periodo no dei bavaresi, reduci dal ko con il Leverkusen e alle prese con le indisposizioni di Coman, Davies, Gnabry e Laimer. Tutti buoni motivi per credere di poter vincere già stasera.