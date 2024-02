Lazio-Bayern Monaco, le pagelle dei giornali: Immobile e Guendouzi migliori in campo. Ecco i voti dei principali quotidiani sportivi

I giornali oggi in edicola stilano le pagelle della Lazio dopo la vittoria contro il Bayern Monaco, nella sfida di Champions. Immobile migliore in campo insieme a Guendouzi, i principali quotidiani sportivi (Tuttosport, Gazzetta dello sport, Corriere dello sport) hanno dato degli ottimi voti ai due biancocelesti protagonisti della serata all’ Olimpico (voto 7,5/8).

Ottima pagella anche per Isaksen che si è guadagnato il rigore, poi trasformato da Ciro al 69′, che ha permesso alla squadra di vincere. Nel complesso tutti i giocatori hanno superato la sufficienza. Ottima valutazione anche per Sarri, i quotidiani premiano il suo lavoro dandogli 7 e 8 in pagella.