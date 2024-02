Lazio-Bayern Monaco, le probabili formazioni

Lazio-Bayern Monaco, alla vigilia della delicata gara con i tedeschi queste le probabili scelte di Sarri e Tuchel

Ormai ci siamo l’attesa è finita, domani la Lazio torna in campo per la difficile sfida contro il Bayern Monaco di Tuchel con l’obiettivo per i biancocelesti di dare un segnale forte al doppio confronto. Alla vigilia della partita, queste le probabili scelte di Tuchel e Sarri

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Guendouzi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Isaksen. All.: Sarri

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Kim, De Ligt, Guerreiro; Pavlovic, Goretska; Musiala, Muller, Sane; Kane