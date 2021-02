Lazio Bayern Monaco, i convocati di Inzaghi: torna Strakosha

Simone Inzaghi ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di questa sera contro il Bayern Monaco. L’elenco

Simone Inzaghi ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di questa sera contro il Bayern Monaco. Prima chiamata in Champions League per Musacchio e per Lulic.

Portieri: Alia, Reina, Strakosha

Difensori: Acerbi, Armini, Hoedt, Musacchio, Patric

Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi