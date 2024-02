Lazio Bayern Monaco, il programma dei tedeschi alla vigilia del match di Champions

Lazio-Bayern Monaco, il club tedesco ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il programma della vigilia della gara di Champions League

Il Bayern Monaco, prossimo avversario della Lazio in Champions League, ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il programma della vigilia della gara dell’Olimpico in programma mercoledì 14 febbraio alle 21. Di seguito tutti i dettagli.

11:00: Bayern’s final training session at Säbener Straße

15:20: Bayern depart for Rome

17:00: Bayern’s scheduled arrival in Rome

La gara si preannuncia proibitiva ma i biancocelesti faranno di tutto per cercare di passare il turno.